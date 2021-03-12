براتب 5 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة منتجات ألبان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات منتجات الألبان بالقناطر الخيرية، وذلك براتب يصل إلى 5000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندسين IT، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ وذلك براتب 5000 جنيه.كما تطلب الشركة، مندوبين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وتحتاج الشركة أيضا، سائقين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01000469348، والتواصل مع المدير المسئول عماد شعبان، أو التوجه لمقر الشركة في سندبيس، القناطر الخيرية.