«التشييد والبناء» تتوقع تحقيق القطاع معدل نمو إيجابيًا خلال الفترة المقبلة

أكد المهندس أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري شهد حالة من التنمية والتطوير خلال الآونة الماضية بسبب اهتمام القيادة السياسية به.وأضاف الشناوي، أن القطاع العقاري سيكون من أبرز القطاعات الرابحة خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن هذا القطاع واجه تحديًا كبيرًا أثر على العالم أجمع وهو وباء كورونا، متوقعًا أن ينتعش القطاع بشكل ملحوظ جدًا فضلًا عن تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة.وأوضح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يؤدي إلى تنشيط القطاع الصناعي مثل تنشيط حركة مصانع مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب والخرسانة وغيرها.