مصدر بـ«الصحة»: الوزارة عدلت سياستها الصحية بعد جائحة كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أن جائحة "كورونا" كان لها تأثير كبير على النظام الصحي في مصر، موضحا أن الوزارة قامت بتعديل سياستها الصحية في التعامل مع الأمراض.وأكد المصدر أن الوزارة تهتم أكثر الآن بتنفيذ مبادرات الصحة العامة على نطاق أوسع نظرًا لتأثيرها القوى على تحسين صحة المصريين، والاهتمام بكبار السن من خلال تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر"، و"علاج الأمراض المزمنة".وأشار المصدر إلى أن الوزارة تقوم الآن بزيادة كفاءة الأطباء العلمية والعملية، من خلال تغيير منظومة التعليم الطبي، وتنفيذ منصة إلكترونية للتدريب المستمر، والاهتمام بالدراسات الإكلينيكية.