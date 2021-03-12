رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بـ«الصحة»: الوزارة عدلت سياستها الصحية بعد جائحة كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:51 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودي - فاتن خديوي
طباعة
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أن جائحة "كورونا" كان لها تأثير كبير على النظام الصحي في مصر، موضحا أن الوزارة قامت بتعديل سياستها الصحية في التعامل مع الأمراض.

وأكد المصدر أن الوزارة تهتم أكثر الآن بتنفيذ مبادرات الصحة العامة على نطاق أوسع نظرًا لتأثيرها القوى على تحسين صحة المصريين، والاهتمام بكبار السن من خلال تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر"، و"علاج الأمراض المزمنة".

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تقوم الآن بزيادة كفاءة الأطباء العلمية والعملية، من خلال تغيير منظومة التعليم الطبي، وتنفيذ منصة إلكترونية للتدريب المستمر، والاهتمام بالدراسات الإكلينيكية.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
خنجر فى ظهر ليبيا
مؤمن المحمدي
الآباء المؤسسين لـ الدوري المصري
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
المزيد

الثقافة

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»