بدء فعاليات الملتقي الثقافي التاسع لثقافة المرأة بأسوان (صور)

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ قليل، فعاليات الملتقي التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية"، والمقام في الفترة من ١٢ إلى ١٨ مارس الحالي، "ضمن مشروع أهل مصر".يأتي ذلك بحضور الدكتور حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، نجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، صابرية محمود مدير إدارة المرأة.وبدأت الفعاليات بتلاوة القرآن الكريم، ثم السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.وحرص القائمين على الفعاليات بقصر الثقافة ومحافظة أسوان، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال التشديد بعدم دخول المواطنين ولا المشاركين بدون ارتداء الكمامة الطبية، فضلًا عن مراعاة التباعد الاجتماعي ومسافات الأمان داخل قاعة عروس النيل، المقام علي ارضها الفعاليات.وتستمر فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة حتى 18 مارس الجاري.ويستضيف الملتقى التاسع لثقافة المرأة بمحافظة أسوان، فتيات وسيدات تابعين لمحافظات مرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأسوان بالإضافة إلى فتيات محافظة القاهرةـ وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة.كما تتضمن فعاليات الملتقى إقامة مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بقصر ثقافة العقاد.