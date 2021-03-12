رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يتفقد معرض زهور الربيع (صور)

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان قبل ساعات من افتتاحه، واطمأن على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.وقال «عزور» إن عدد المشاركين بلغ 223 عارضا وأن المعرض يقام تحت رعاية وحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.ويشارك في افتتاحه صباح غد بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة.