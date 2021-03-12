تحرير 45 محضرا وحصر 750 وحدة سكنية مغلقة بإسكان دهشور

شن جهاز مدينة تنمية حدائق أكتوبر حملة على مشروع الإسكان الاجتماعي مساء اليوم، بتوجيهات من المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز وبصحبة قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي وتعليمات من الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق وبتواجد وتأمين من الشرطة برئاسة الرائد محمود فياز للتفتيش على وحدات الإسكان وتفعيل الضبطية القضائية تطبيقا للقانون.وأكد جهاز حدائق أكتوبر في بيان له، أنه تم المرور على مشروع إسكان دهشور وتمكنت الحملة الرقابية المفاجئة من تحرير 45 محضرا مختلف مابين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط، بالإضافة لحصر 750 وحدة مغلقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة.وترأس الحملة الدكتور شريف شحته الغريب رئيس التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد معاون رئيس الجهاز.