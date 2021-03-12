«مواد البناء»: استقرار أسعار مواد البناء بالأسواق

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق.وأضاف «الزيني» في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الأسمنت سجلت للمستهلك 700-750 جنيها للطن.وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن سعر الرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.وسجل سعر أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.