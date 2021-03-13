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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل «حلوة الدنيا سكر» والقنوات الناقلة

السبت 13/مارس/2021 - 07:28 ص
حلوة الدنيا سكر
حلوة الدنيا سكر
حسن أمين
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نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد عرض حلوة الدنيا سكر، حيث يواصل مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تخوض بطولته الفنانة هنا الزاهد نجاحه حيث لاقى ردود فعل قوية من الجمهور منذ بدء عرضه خلال الأيام الماضية.

مواعيد عرض حلوة الدنيا سكر والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل حلوة الدنيا سكر على قناة DMC وقناة DMC دراما الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على قناة "دي إم سي" يوميا في تمام الساعة 8 مساء ويتم إعادته فى تمام الساعة 3 صباحا، وفى تمام الساعة 12.30 ظهرا.

بينما يعرض على قناة "دي أم سي" دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة 5 صباحا والساعة 2.30 ظهرا.

قصة وحكايات مسلسل حلوة الدنيا سكر

مسلسل حلوة الدنيا سكر متصل منفصل حيث يتكون من 8 حكايات كل حكاية منفصلة عن الأخرى فى إطار 40 حلقة وتتضمن كل حكاية 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع.

وجاءت أسماء الحكايات كالتالي:
* حكاية "سحر وشعوذة".
* حكاية "ساندى كراش".
* حكاية "9 خطوات لقلب الرجل".
* حكاية "الجريمة لا تفيد".
* حكاية "المتخصصة".
* حكاية "قولى لأحمد".
* حكاية "لو كنت يوم انساك".
* حكاية "أمانى وتهانى".

ومن المقرر أن تعرض حكاية 9 خطوات لقلب الرجل ابتداء من اليوم السبت والذي يخوض بطولتها الفنان والمطرب محمد الشرنوبي برفقة الفنانة هنا الزاهد بطلة العمل الأساسية، حيث عرض حتى الآن ثلاث حكايات خلال الأيام الماضية، وهم "ساندى كراش"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة"
.

أبطال وصناع مسلسل حلوة الدنيا سكر

يعتبر مسلسل حلوة الدنيا سكر أولى بطولات الفنانة هنا الزاهد المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية ويشارك في المسلسل بجانبها كل من:
- محمد كيلاني
- أحمد سلطان
- محمود عبد المغني
- محمد الشرنوبي
- هشام إسماعيل
- بيومي فؤاد
- محسن صبري
- إخراج خالد الحلفاوي

وتأليف كل من محمد جلال مؤلف حكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، وأيمن الشايب مؤلف حكاية "ساندي كراش"، وإياد صالح مؤلف حكاية "قولي لأحمد"، وإيهاب بليبل مؤلف حكاية "المتخصصة"، وأحمد بريء مؤلف كلمات التتر، وهشام إسماعيل مؤلف حكايتي "لا سحر ولا شعوذة" و"على نار هادية"، وضياء محمد قصة وسيناريو وحوار "الجريمة لا تفيد".

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