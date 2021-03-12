«شعبة الصيدليات»: أزمة كورونا نشطت سوق الدواء

قال أحمد إدريس عضو شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في حجم الإنتاج الكلي لمصر من المكملات الغذائية.وأضاف «إدريس» في تصريحات لـ«الدستور» أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في تنشيط حركة الأسواق وساهمت في رواج سوق الدواء بعد انضمام نحو أكثر من ٢٠ شركة جديدة لتصنيع المكملات الغذائية ونحن ٥٠ مصنع حاليا يقوم بالتصنيع.