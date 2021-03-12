مجلس النواب يناقش تعديل قانون الصلح الواقى من الإفلاس

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى جلساته العامة، خلال الأسبوع الجارى، عددًا من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين، على رأسها تعديل قانون الصلح الواقى من الإفلاس، وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للحد من آثار «كورونا».البداية من جلسة الأحد، التى يناقش المجلس خلالها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ٢٠٠ ألف يورو، لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة»، الموقعة فى القاهرة بتاريخى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ و١٦ ديسمبر ٢٠٢٠، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١.كما يناقش المجلس، خلال نفس الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس الصادر برقم ١١ لسنة ٢٠١٨.ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠٢٠٢١، للحد من آثار أزمة فيروس «كورونا المستجد». ويستكمل المجلس، فى جلسة بعد غدٍ الإثنين، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.وفى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب.وعلى مستوى اللجان النوعية، تجتمع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب بوزير الخارجية سامح شكرى، غدًا، للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان داخل مصر فى مختلف المحافل الدولية.كما تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، ٦ اجتماعات، الأسبوع المقبل، تبدأها غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن النقص الشديد فى الخطباء والأئمة والعمالة فى كل مساجد المنيا، خاصة داخل مراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار، ووجود مساجد فى أشد الاحتياج إلى فرش، فضلًا عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مطالبة أئمة وخطباء المكافأة بالمساجد بالتثبيت على درجة مالية، وصرف زى أزهرى ومكتبة لهم أسوة بالأئمة المعينين.كما تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ٣ اجتماعات، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، تبدأ باجتماع غدٍ الأحد، للاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التى رصدتها اللجنة. وتستمع اللجنة، بعد غدٍ الإثنين، إلى بيان نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة عمل الوزارة، وذلك فيما يدخل فى اختصاص لجنة القوى العاملة. وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، ٦ اجتماعات، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وكذلك موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠.