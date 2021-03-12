محافظ أسوان وعواض يتفقدان معرض المشغولات اليدوية (صور)

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ قليل، جولة تفقدية بمعرض المشغولات اليدوية، الذي تم تنظيمه على هامش فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة الحدودية.وتأتي فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بمحافظة أسوان، تحت عنوان ''ثقافة وفنون المرأة الحدودية''، ضمن مشروع ''أهل مصر''، وذلك بقاعة عروس النيل على كورنيش النيل، وتستمر فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة حتى 18 مارس الجاري.ويستضيف الملتقى التاسع لثقافة المرأة بمحافظة أسوان، فتيات وسيدات تابعين لمحافظات مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأسوان بالاضافة إلى فتيات محافظة القاهرةـ وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة.كما تتضمن فعاليات الملتقى أقامة مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بقصر ثقافة العقاد.