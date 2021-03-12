حريق محدود داخل مستشفى عزل مرضى كورونا بقنا

نشبت نيران محدودة، مساء اليوم الجمعة، في أحد الطوابق بمستشفى قفط التعليمي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد باندلاع نيران محدودة في أحد طوابق مستشفى قفط التعليمي المخصص لعزل وفرز مصابي فيروس كورونا، دون أن تسفر عن ضحايا ومصابين.فيما دفعت الحماية المدنية بمحافظة قنا بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماد النيران المحدودة.وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة عقب السيطرة على النيران.