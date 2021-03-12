المغرب: 431 إصابة و4 وفيات بكورونا

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي أجريت، عقب إجراء 13082 فحصًا، قد بلغ 5293073 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.





وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 8716، كما تم تسجيل 681 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 474938.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 431 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 488181 حالة.