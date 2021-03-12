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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 431 إصابة و4 وفيات بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:41 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 431 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 488181 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي أجريت، عقب إجراء 13082 فحصًا، قد بلغ 5293073 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل العدد إلى 8716، كما تم تسجيل 681 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 474938.

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