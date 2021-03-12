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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 380 وفاة و26 ألف إصابة بكورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:43 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، تسجيل 26 ألفا و824 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، إنه تم تسجيل خلال الفترة نفسها 380 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وفي الساعات الـ24 الماضية ارتفعت حصيلة الضحايا اليومية بشكل طفيف، حيث بلغت اليوم 380 حالة مقارنة بـ373، أمس الخميس.

وتم إجراء حوالي 369 ألفا و636 اختبارًا في الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس.

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