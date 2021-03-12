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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان اللبناني يقر قرضًا من البنك الدولي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:00 م
البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
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أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون بإبرام اتفاق يقوم البنك الدولي بمقتضاه بإقراض لبنان 246 مليون دولار، لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي، والتي ستقوم الدولة اللبنانية بمقتضاها بتقديم دعم نقدي إلى الأسر الأكثر احتياجا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها لبنان لا سيما في ضوء تداعيات جائحة "كورونا".
كما وافق المجلس النيابي أيضا في جلسته المنعقدة، اليوم، على قرض ثان بقيمة 5.5 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
وقالت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر - خلال الجلسة - إن وزارة الشئون الاجتماعية وضعت آلية محددة في سبيل تقديم المساعدات إلى العائلات والأسر المحتاجة التي تنطبق عليها الشروط.
ومن المقرر أن تحصل العائلات والأسر المستحقة للمساعدة المالية بموجب القرض على المبالغ المالية، وفق سعر صرف للدولار الأمريكي "يبلغ 6240 ليرة".
وأعلنت السلطات اللبنانية مؤخرا الاتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للأزمات، على نحو من شأنه دعم المجتمع اللبناني في مواجهة الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتداعيات جائحة "كورونا".

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