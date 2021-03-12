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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الأوضاع في الشرق الأوسط

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:56 م
بوتين
بوتين
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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن في بلاده بحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط القريبة من الحدود الروسية، مشيرا إلى آفاق تطوير العلاقات مع دول هذه المنطقة.

وقال بوتين، خلال لقاء مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي: "الموضوع معروف جيدًا لجميع الحاضرين.. دعونا نتحدث عن الأحداث التي تجري في منطقة الشرق الأوسط بالقرب من حدودنا.. وعادة ما تولي روسيا اهتمامًا كبيرًا لهذه المنطقة من العالم.. ولدينا العديد من الاهتمامات والكثير من الأصدقاء والشركاء.. وهذا أمر واعد لتطوير علاقتنا الاقتصادية الخارجية.. هي منطقة تقليدية وقريبة بالنسبة لنا"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية.

وأضاف بوتين: "دعونا نبحث الوضع الحالي وآفاق التنمية في هذه المنطقة (منطقة الشرق الأوسط) من العالم في المستقبل القريب".

وتشارك روسيا عمليا في كل جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك ومن خلال تواجدها في الرباعية الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.. ومن خلال دورها ضمن الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وإلى جانب ذلك لروسيا استثمارات اقتصادية كبيرة في الدول العربية، وعلاقات اقتصادية مع معظم الدول العربية.

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