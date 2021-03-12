مصرع فتاة أسفل عجلات القطار بالبدرشين

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات القطار، بمزلقان البدرشين، دائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.وتبين أن الفتاة تدعى "يارا.س.ف" 13 سنة، بالصف الأول الإعدادي، من سقارة، لقيت مصرعها أثناء عبورها المزلقان، وتم نقل الجثمان لأقرب مستشفى.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.