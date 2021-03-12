الرابحون والخاسرون من رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون إلى الزمالك

قررت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، توجيه الشكر إلى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.





وجاء قرار اللجنة المؤقتة بالاستغناء عن باتشيكو بسبب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة قبل أن يتم الاستقرار على عودة الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق مرة أخرى.





قرار رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون، كان بمثابة فرحة ونبأ سعيد لبعض اللاعبين داخل صفوف القلعة البيضاء في الوقت الذي كان صادما للبعض الآخر.