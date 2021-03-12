رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قمة الرباعية تبحث اللقاحات والتغير المناخي والأمن الإقليمي

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:00 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الافتتاحية بالقمة الرباعية الأولى لرؤساء الحكومات، إن الشراكة المشتركة الطموحة لتعزيز تصنيع اللقاحات ووضع آلية جديدة لمعالجة التغير المناخى، كانت على جدول أعمال القمة.
والمجموعة الرباعية، هي اختصار للحوار الأمني الرباعي، وتضم استراليا والهند واليابان والولايات المتحدة. وتأسست في عام 2007، وينظر إليها على أنها محاولة لمواجهة الإصرار المتزايد من جانب الصين على تأكيد وجودها في المنطقة.

غير أنها كانت غير نشطة لسنوات عديدة، حيث لم يعد الأعضاء إلى هذا الشكل سوى في عام.2017

وكان اجتماع بايدن برؤساء وزراء الهند ناريندرا مودي، والاسترالي سكوت موريسون، والياباني يوشيهيدي سوجا من بين أول اجتماعاته مع مجموعة من قادة العالم، بعد توليه السلطة بالولايات المتحدة.

وقال بايدن إن المجموعة الرباعية، ستظهر كمجال حيوي للتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبدون ذكر الصين، قال بايدن في تصريحاته الافتتاحية إن الولايات المتحدة تريد تجديد التزامها بضمان إدارة المنطقة وفقا للقانون والقيم الدولية وأن تكون خالية من الإكراه.

وقال إن "وجود منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة أمر حيوي لكل من مستقبلنا."

وقال بايدن أيضا إن المجموعة ستطلق شراكة مشتركة جديدة وطموحة لتعزيز تصنيع اللقاحات لصالح منطقة المحيطين الهندي والهادي بأكملها.

وقال إن الرباعية تريد إنشاء آلية جديدة لتعزيز التعاون وزيادة الطموحات المشتركة لمعالجة تسارع التغير المناخي.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«التضامن»: 30 ألفا لأسرة المتوفى بـ«حريق العبور» و15 ألفا للمصاب

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»