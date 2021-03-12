عبد النعيم: مصر تشهد حالة من النمو والتقدم في جميع المجالات

استنكر محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، البيان الصادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى تضمن هجوما على مصر، مؤكدا أن التدخل الخارجي بالشأن الداخلي المصري، هو أمر مرفوض، ومحاولات لتسيس لملف حقوق الإنسان.وأكد عبد النعيم، لـ"الدستور"، أن مصر تشهد حالة من النمو والتقدم في جميع المجالات المختلفة وهو ما يشغل الجماعة الإرهابية والمنظمات الخارجية التي تحاول أن تسيطر على مصر من خلال نشر تقارير مشبوهة تعتمد على معلومات مغلوطة تستند منها على العناصر الإرهابية المتواجدين خارج البلاد، موضحا أن على مدار السنوات السابقة تحاول تلك إصدار تلك التقارير من أجل إثارة البلبلة والفوضى.وأضاف عبد النعيم، أن المنظمات الحقوقية تناست أوضاع حقوق الإنسان واختزلتها في أحد العناصر من وجهة نظرها، بالرغم أن المبادرات الصحية، والمبادرة الرئاسية لتطوير القرى، وتوفير سكن اجتماعي وخدمي والقضاء على العشوائيات، والمبادرات الصحية والمعالجة من الأمراض المزمنة، فجميعهم تعد حقا من حقوق الإنسان، ولكن الاختزال في عنصر واحد والاعتماد على التشوية يثير الكثير من التساؤلات.وأشار إلى أن مصر حظيت بدعم وتأييد وأشادت من 97 دولة بمجلس حقوق الإنسان، بجهود الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وبنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك على هامش المراجعة الدورية لمصر فى نوفمبر 2019 والتي تجرى كل أربع سنوات.