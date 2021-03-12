«الشباب» تواصل اللقاءات التدريبية لأعضاء برلمان الطلائع

واصلت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بوزارة الشباب والرياضة، عبر تطبيق "زووم"، لليوم الثاني، اللقاءات التدريبية لأعضاء برلمان الطلائع المشاركين في المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر.حيث تضمن اللقاء الثاني تقسيم المشاركين الى عدد من الورش التدريبية يديرها عدد من المدربين الأكفاء، وتم التقسيم من خلال ورشة عمل عن قطاع الشباب والرياضة، وورشة عمل عن قطاع التربية والتعليم، وورشة عمل عن قطاع التضامن الاجتماعي، وأخيرًا ورشة عمل لهيئة مكتب البرلمان، للخروج بطلبات الإحاطة والأسئلة تمهيدًا لعرضها بالجلسة الختامية بمجلس النواب.يذكر أنه من المقرر عقد المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر في 16 مارس الجاري، ومن المقرر له الانتهاء بجلسة محاكاة برلمانية بمجلس النواب المصري بتاريخ 20 من نفس الشهر.