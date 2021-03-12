إحياء تراث «الأراجوز» بثقافة القاهرة

تتبنى الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة القاهرة إنشاء مسارح لعرائس الطفل ودمية الأراجوز فى كل موقع ثقافي، حيث تم تصنيع ٤ مسارح للعرائس لأربع مواقع ثقافية، ويتم العرض في الأماكن والمواقع الثقافية والتفاعلية، لإحياء عناصر التراث والفرجة الشعبية من أجل الحفاظ عليها.يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بثقافة الطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من غرس السلوكيات، والقيم الإيجابية فى نفوس الأطفال عن طريق ورش الحكى بمسرح الأراجوز وتحريك العرائس وغيرها من الأنشطة الثقافية الخاصة بالطفل، كما يعد الاراجوز من أهم الموروثات الشعبية المصرية التى تسكن وجدان الشعب أطفالا وكبارا، ويمثل عنصر جذب لكل من يستمع إلى صوته الرنان، كماأنه شريك فى بعض أعمال الدراما المصرية ولاسيما الموجهة للأطفال، وقد ضمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" على قائمة صون التراث غير المادي "الأراجوز" من أجل الحفاظ على الموروثات الشعبية.وأكدت مديرة عام فرع ثقافة القاهرة أن مسرح العرائس ودمية الأرجوز هي أحد أهم وسائل نقل المعرفة للأطفال، فهو صانع البهجة والسعادة، كما أن فن الدمية "الأراجوز" تعد الثالث بقائمة صون التراث بمنظمة اليونيسكو بعد إدراج فن التحطيب، والسيرة الهلالية.