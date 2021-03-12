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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل محور التمكين الاقتصادى ضمن أعمال «حياة كريمة»

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:12 م
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
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قالت مؤسسة حياة كريمة، إن مشروع المؤسسة القومي يشمل من ضمن محاوره "محور التمكين الاقتصادي"، والذي تقوم بتنفيذه وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأشارت المؤسسة في بيان اليوم، إلى أنه قد جاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٧ يوليو للعام ٢٠٢٠، لتعزيز وتنمية تلك المشروعات لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما أن القانون أقر العديد من المزايا التي تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.

وتابعت: تمثلت تلك المزايا في رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق، ومنح المشروع آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان، أو بمقابل رمزي، وتحمل قيمة الاشتراك في المعارض، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة للمشروعات، مع منح حوافز نقدية لا تجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القدرة التنافسية للمشروعات بحد أدني 1.5 مليار جنيه.

واستكملت: بالإضافة إلى جواز إعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات في بعض الأحوال، وإعفاء رسوم تسجيل براءات الاختراع، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من الأراضي المتاحة للمشروعات، وتخصيص أيضًا نسب لا تقل عن 40% من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إضافة إلي إجراءات ميسرة لتسجيل المشروعات الجديدة، بجانب الإعفاء من ضريبة الدمغة، و2% ضريبة جمركية بفئة موحدة، وإعفاء الأرباح الرأسمالية من الضريبة بشروط، والإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية، مع وضع حوافز وتيسيرات للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي تمثلت في ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة لا تصل إلى 5 سنوات، وتوفير الحماية طوال فترة الترخيص، مع التمتع بحوافز ضريبية وغيرها خلال نفس الفترة، وعدم المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة لغير المسجل ضريبيًا، وإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات لغير التهرب الضريبي.

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