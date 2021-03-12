حمدى الميرغنى برفقة «باربى» على أفيش «ديدو»

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "ديدو" الذي يخوض بطولته الفنان كريم فهمي بوستر دعائيًا جديدًا تمهيدا لطرح الفيلم بالسينمات.وظهر على البوستر الفنان حمدي الميرغني نجم مسرح مصر وبرفقته عروس باربي، ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات خلال عيد الفطر المقبل.ويرفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا".ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف ومنهم شقيقه أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.