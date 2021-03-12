محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن في دار السلام غدًا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، محاكمة سائق بتهمة جرح مواطن أفضى للموت بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات في دار السلام.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم "يحيي.م"، سائق، بجرح المجني عليه «محمد.ش» عمدا حال حضوره مسكن الأخير ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثره سلاحا أبيض "سكينا" من مسكن ضحيته قاصدا إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه، فكال له طعنة استقرت في صدره فأحدثت إصابته وأفضت لموته.وأقر الشاهد الأول محمد أحمد، حداد، بأنه حال تواجده بمسكن المجني عليه فوجئ بحضور المتهم وحدثت مشادة كلامية بين الأخير والمجني عليه تطورت لشجار فقام على إثره المتهم باستخلاص سكين من حجرة المجني عليه وكال للمجني عليه ضربة واحدة باستخدامها فاستقرت في صدره.وأضاف أنه والمجني عليه قاما بالجري خلف المتهم إلا أنه تمكن من الفرار وأثناء ذلك سقط المجني عليه وبمحاولة إسعافه في أحد المستشفيات تبين وفاته.وأكد الشاهد الثاني عبدالنعيم شحات، بائع خضروات، أنه حال تواجده بمحل عمله أبصر المجني عليه مصابا بطعنة في صدره ويجري خلف شخص ممسك بسلاح أبيض سكين، وأثناء ذلك سقط أرضا.وأكد أحمد محمود، رائد شرطة ومعاون مباحث قسم دار السلام، توصله من خلال التحريات لصحة الواقعة، وعلى إثر خلافات على تعاطي المواد المخدرة حدثت مشادة كلامية تطورت لشجار قام المتهم باستخلاص سكين من مسكن المجني عليه وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته.