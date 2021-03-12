رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقعات بنمو الاقتصاد البرازيلي 8ر3% خلال العام الحالي

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:16 م
الاقتصاد البرازيلي
الاقتصاد البرازيلي
وكالات
طباعة
قال ماريو ميسكويتا، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة إيتاو المصرفية البرازيلية، إن المخاطر المالية المتزايدة وما يتبعها من تدهور فى الأوضاع المالية تمنع أسعار الفائدة من البقاء عند مستوياتها المنخفضة حاليا وتقلل فرص النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء تسارع وتيرة عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي، ولكن الاقتصاد سيحتاج إلى عدة شهور لكي يتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع المحلل الاقتصادي ماريو ميسكويتا نمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي بمعدل 8ر3% من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 4% وفق التوقعات السابقة بعد انكماشه بمعدل 5ر5% خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه يتوقع المحلل البرازيلي نمو الاقتصاد بمعدل 8ر1% وليس بمعدل 5ر2% خلال العام المقبل، حسب ما نقلته عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفعت مجموعة إيتاو المصرفية سعر الفائدة المتوقع بنهاية العام الحالي من 5% إلى 5ر5%، في ظل تزايد ضغوط التضخم وحالة الغموض الاقتصادي محليا وخارجيا.

كما تتوقع المجموعة ارتفاع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع الفائدة على امتداد العام.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

«التضامن»: 30 ألفا لأسرة المتوفى بـ«حريق العبور» و15 ألفا للمصاب

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
خنجر فى ظهر ليبيا
مؤمن المحمدي
الآباء المؤسسين لـ الدوري المصري
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
المزيد

الثقافة

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»