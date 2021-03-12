توقعات بنمو الاقتصاد البرازيلي 8ر3% خلال العام الحالي

قال ماريو ميسكويتا، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة إيتاو المصرفية البرازيلية، إن المخاطر المالية المتزايدة وما يتبعها من تدهور فى الأوضاع المالية تمنع أسعار الفائدة من البقاء عند مستوياتها المنخفضة حاليا وتقلل فرص النمو الاقتصادي.يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء تسارع وتيرة عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي، ولكن الاقتصاد سيحتاج إلى عدة شهور لكي يتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.ويتوقع المحلل الاقتصادي ماريو ميسكويتا نمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي بمعدل 8ر3% من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 4% وفق التوقعات السابقة بعد انكماشه بمعدل 5ر5% خلال العام الماضي.في الوقت نفسه يتوقع المحلل البرازيلي نمو الاقتصاد بمعدل 8ر1% وليس بمعدل 5ر2% خلال العام المقبل، حسب ما نقلته عنه وكالة بلومبرج للأنباء.ورفعت مجموعة إيتاو المصرفية سعر الفائدة المتوقع بنهاية العام الحالي من 5% إلى 5ر5%، في ظل تزايد ضغوط التضخم وحالة الغموض الاقتصادي محليا وخارجيا.كما تتوقع المجموعة ارتفاع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع الفائدة على امتداد العام.