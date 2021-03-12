أسامة الحداد: رواية «برج الصفوة» تسرد تفاصيل العالم الغرائبي

تصدر قريبا عن دار ومضة للنشر والتوزيع رواية "برج الصفوة" للشاعر والروائي أسامة الحداد، وهي الرواية الثانية بعد حقل البيتزا وعدد من المجموعات الشعرية.في روايته "برج الصفوة "يقدم أسامة الحداد مغامرة سردية، حيث تعدد الرواة، وتوظيف الأسطورة والتجريد حيث الزمان والمكان غير محددين، ولا أسماء سوى الكاتب نفسه في متابعته لأحداث غامضة من شخص غريب تدور حوله الحكايات ويعاني من اضطراب كما يواجه قهر الجميع له ويقرر الانتقام بقتل مئة من ذزي النفوذ والمشاهير في استبطان خارجي لحكايات تراثية وكلما قتل شخص تبعه شبحه وساعده في قتل الآخرين ويستقر داخل برج سكني تحت الإنشاء يقيم به مع الأشباح ومع استكمال مهمته يختفي بعد حصار قوات الأمن للبناية وبعدها يطارد الكاتب الذي يتابع الروايات متعددة حول هذا الغريب ومع استكمال بناء البرج يقيم به أشخاص يشبهون من قتلوا.وصرح الكاتب أسامة حداد لـ"الدستور" أن روايته "برج الصفوة" تشتغل عالم غرائبي تبدو الأسطورة داخله شبيهة بالواقع والروايات المتعددة حول الأحداث لا يمكن الوثوق في صحة رواية من بينها كما تتعدد النهايات ليلعب السارد مع المتلقي حيث ينتقل من تيار الوعي إلى الواقعية السحرية وما وراء السرد.وتأتي النهاية مفتوحة مع عودة الكاتب إلى وظيفته واستسلامه للواقع ومطالعة اسمه ضمن من يتأهب ذلك الغريب للتخلص منهم إننا أمام رواية تتعدد داخلها التقنيات السردية وتبدو.اللغة داخلها شديدة التكثيف محملة بالمرموزات السياسية والاجتماعية داخل عالم غرائبي يحاول الكاتب من خلاله قراءة التاريخ ويلقي بأسئلة لا تنتهي فلا يقين في هذا العالم.