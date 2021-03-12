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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مسار «المونوريل» بمدينة نصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:48 م
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال استكمال مسار «المونوريل» أسفل كوبرى يوسف عباس بنطاق مناطق مدينة نصر، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لطريق النصر القادم من امتداد رمسيس اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات.

ويتم تحويل حركة المرور يمينًا اتجاه شارع يوسف عباس من أمام مستشفى دار الفؤاد، وعدم الاستكمال اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات، اعتبارًا من 5 مساءً يوم الجمعة الموافق 12/3/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 13/3/2021.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي مدير المرور، وبإشراف اللواء مؤمن سعيد نائب مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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