«الري» تنفذ دورة تدريبية حول ميكنة الخدمات وصيانة المجاري

عقد قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري دورة تدريبية بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنا، لمهندسي هندسات ري قنا والأقصر والإدارات العامة لري شرق وغرب قنا، في إطار خطة قطاع التخطيط بمواكبة أساليب وتطبيقات المكينة والبوابة الجغرافية بالوزارة، وضمن برنامج تدريبي للعاملين حول التطبيقات الخاصة بقطاع الري "تأهيل الترع - حصر مشاكل الترع - صيانة المنشآت - حصر التعديات على الترع"، فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى وميكنة العمل.واستعرضت الدورة التدريبية التطبيق الإلكتروني الذى تم إصداره لشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، ضمن البوابة الجغرافية للوزارة وتماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي، وذلك بهدف عرض كافة مسارات شبكة الترع والمصارف بالمحافظات والنقاط الهامة عليها.كما تم استعراض استخدامات التطبيق والميكنة فى عرض مساحات نزع الملكية طبقا للوارد من هيئة المساحة، بجانب عرض بيانات المجرى المائي المراد الاستعلام عنه، وذلك بخلفيات متعددة وطرق متعددة منها خلفية القمر الصناعي والحدود الإدارية الإدارية وتجهيز وطباعة خرائط توضيحية بمقياس رسم وخلفيات مختلفة وقياس المسافات والمساحات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير قواعد البيانات من خلال مهندسي الوزارة.