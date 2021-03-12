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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة نائب ثالث فى حزب ميركل وسط فضيحة فساد

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:36 م
ميركل
ميركل
وكالات
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قدم نائب ألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل استقالته الخميس، ليصبح ثالث برلماني محافظ يستقيل هذا الأسبوع وسط اتهامات بالفساد، وذلك قبل أيام من انتخابات حاسمة في مقاطعتين.
واستقال مارك هاوبتمان، النائب عن مقاطعة تورينغ (شرق) لكنه نفى اتهامات بتلقيه مبالغ مالية من حكومات أجنبية مثل أذربيجان، للترويج لصورتها.

في وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة شبيغل إن صحيفة إقليمية يشرف هاوبتمان على تحريرها، نشرت إعلانات ترويحية لفعاليات في أذربيجان مثل الألعاب الأوروبية في 2015 ومهرجان التسوق في باكو في 2018.

وقال لصحيفة دي فيلت "لم اتلق أي مبلغ أبدا، ولم أتأثر أبدا في أفعالي السياسية".

غير أنه رفض نشر معلومات عن مداخيله الإضافية وقال لدي فيلت إنه لا يستطيع الكشف عن معلومات سرية تتعلق بأعمال تجارية.

الأربعاء طلب المحافظون بزعامة ميركل، من النواب الكشف عن كافة عائداتهم المالية المرتبطة بالوباء، سعيا لوضع حد لاتهامات تطارد صفوفهم بشأن شراء الكمامات الواقية.

وتأتي الحملة الداخلية، فيما يواجه الحزب المسيحي الديمقراطي وشريكه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي فضيحة فساد بعدما اتهم اثنان من نوابهما بالتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من عقود الكمامات.

وفتح تحقيق بحق النائب عن الاتحاد المسيحي الاجتماعي يورغ نوسلاين الشهر الماضي بشبهة الفساد عقب اتهامات بأنه تلقى نحو 600 ألف يورو (715 ألف دولار) للترويج لمزود كمامات.

وطال جدل مماثل النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي نيكولاس لوبيل الذي كسبت شركته 250 ألف يورو بشكل عمولات، لقيامها بدور الوسيط في عقود شراء كمامات.

واستقال لوبيل هذا الأسبوع فيما انسحب نوسلاين من الكتلة البرلمانية للحزبين.

وأدت الفضيحة إلى تراجع شعبية الحزب المسيحي الديمقراطي قبل أيام قليلة على انتخابات حاسمة في مقاطعتي بادن فورتمبرغ ورينانيا بالاتينات.

وتعد انتخابات المقاطعات بمثابة اختبار قبل الانتخابات العامة في ألمانيا المرتقبة في 26 سبتمبر، هي الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي لن تخوضها المستشارة ميركل المنتهية ولايتها.

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