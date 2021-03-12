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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترسل سجناء لتنظيف القطب الشمالي

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:24 م
سجون روسيا
سجون روسيا
وكالات
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أعلن مدير هيئة السجون الروسية، الجمعة، أن روسيا قد ترسل سجناءها للمشاركة في نزع التلوث في المنطقة القطبية الشمالية بعد سلسلة حوادث صناعية فاقمت حدته.
وأوضح أليكساندر كالاشنيكوف خلال اجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في إدارات السجون، في تصريحات أكدتها الهيئة لوكالة فرانس برس أن "هيئة إدارة السجون تدرس إمكان تعبئة السجناء لإزالة التلوث من أراضي المنطقة القطبية الشمالية".
ولفت إلى أنه طلب من المسؤولين المحليين في الهيئة "العمل في هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن إدارة السجون في مدينة نوريلسك الصناعية الملوثة بشدة جراء الأنشطة المنجمية، توصلت إلى اتفاق في هذا
الاتجاه.
وتضررت منطقة نوريلسك التي تضم أنشطة كثيرة لمجموعة "نوريلسك نيكل" المنجمية العملاقة، خصوصا العام الماضي إثر كارثة بيئية بعد انسكاب 21 ألف طن من الوقود في مجاري مائية كثيرة، ما تسبب ببقعة نفطية عملاقة يمكن رؤيتها من الفضاء.
وفي ديسمبر، تحدثت السلطات عن هذا المشروع القائم على الاستعانة بسجناء في عمليات إزالة التلوث خلال منتدى مخصص للقطب الشمالي في سان بطرسبورج.

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