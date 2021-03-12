«الصحة العالمية» توافق على لقاح جونسون أند جونسون
الجمعة 12/مارس/2021 - 08:30 م
وكالاتطباعة
أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها للقاح شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية العملاقة ضد كوفيد-19 الذي يعطى في جرعة واحدة، بحسب بيان للوكالة الأممية.
وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة".
وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة".