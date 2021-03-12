حكومة الدبيبة توضح التشكيلة الوزارية قبل جلسة حلف اليمين (إنفوجراف)

نشرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، مساء اليوم الجمعة، إنفوجرافا يوضح التشكيلة الوزارية للحكومة.ومن المقرر أن تؤدي الحكومة التي حازت على ثقة مجلس النواب أمس الأول، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الدستوري الاثنين المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين المقبل ستُعقد بمقر المجلس، في مدينة طبرق، بدلا من عقدها بمقره البرلمان الدستوري في بنغازي، لأسباب لوجيستية.