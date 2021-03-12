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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إيطاليا تعتزم زيادة عجز الميزانية خلال الأسبوع المقبل

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:16 م
ماريو دراجي
ماريو دراجي
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في خطاب له بالعاصمة الإيطالية روما، إن الحكومة ستطلب من البرلمان خلال الأسبوع المقبل الموافقة على زيادة عجز الميزانية حتى تتمكن من مواصلة دعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية.
وأشارت وكالة بلومبرج للانباء الأربعاء إلى أنه من المقرر موافقة البرلمان الإيطالي خلال الأسبوع المقبل على حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 32 مليار يورو، وهو ما يعني حاجة الحكومة إلى السماح بزيادة عجز الميزانية مجددا حتى تتمكن من تمويل الميزانية.

كانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في 2 مارس الحالي احتمال سعيها لإقرار حزمة تحفيز جديدة، في ضوء اشتداد حدة جائحة كورونا مجددا في البلاد.

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