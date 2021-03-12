رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى مارس 2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 08:10 م
تستمر عمليات البحث حول رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى مارس 2021 من قبل المواطنين خلال هذه الساعات، خاصة مع اقتراب منتصف الشهر، حيث يستعد المواطن لدفع جميع الفواتير المتعلقة باستهلاك الشهر، والكثير لا يعرف كيفية الدفع الإلكتروني.
"الدستور" خلال السطور القادمة توضح كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس الجاري 2021 إلكترونيا.
"الدستور" خلال السطور القادمة توضح كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس الجاري 2021 إلكترونيا.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر مارس 2021وضعت الشركة المصرية للاتصالات نظام سداد فاتورة التليفون الأرضي بأن يكون شهري أو ربع سنوي أو سنوي، على حسب احتياجات كل مواطن، ووفق الاتفاق مع المتعاقد مع الشركة، وأتاحت أيضا خدمة الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، تسهيلا على المواطنين وحفاظًا على أرواحهم خاصة في ظل ما تعانيه المجتمعات من انتشار وباء كورونا المستجد.
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2 - الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة من خلال الرابط التالي:- (من هنا)
3 - اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#".
- كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين.
- تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع.
- أدخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين.
- سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام.
- الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.
4 - خدمة فورى.
5 - خدمة خدماتي.
6 - مكاتب البريد.
7 - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضى1 - مراكز الشركة المصرية للاتصالات (السنترالات).
2 - الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة من خلال الرابط التالي:- (من هنا)
3 - اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#".
- كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين.
- تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع.
- أدخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين.
- سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام.
- الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.
4 - خدمة فورى.
5 - خدمة خدماتي.
6 - مكاتب البريد.
7 - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي