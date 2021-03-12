افتتاح 3 مساجد جديدة فى الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والشيخ سيد عبدالمجيد مدير مديرية أوقاف الغربية اليوم 3 مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد لوزارة الأوقاف، هي (مسجد النور الغربي بميت السراج التابع لإدارة شرق المحلة الكبرى ومسجد العزب بمحلة أبو علي مركز المحلة الكبرى والمسجد الكبير بالأبشيط بمركز المحلة الكبرى).يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1005) مساجد.