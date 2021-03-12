4 إصابات بكورونا في الجالية الفلسطينية

وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن سفارتنا لدى هنجاريا سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات.





وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية أكد عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 121، وعدد الإصابات 10 آلاف و276 حالة.

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 13 ألفًا و301، وعدد الوفيات إلى 378.