فلسطين تبحث مع «كوفاكس» الموقف العلمي من لقاح أسترازينيكا

وقالت الكيلة- في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة- إنها طلبت من اللجنة تقديم الأوراق والمنشورات العلمية الخاصة باللقاح، وموقفها منه؛ لاتخاذ القرار المناسب للتعامل مع اللقاح بناءً على الإثباتات العلمية، إضافة إلى الرأي الفني لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باللقاح.

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مع اللجنة الفنية لمؤسسة "كوفاكس"، الموقف العلمي من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).