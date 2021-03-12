صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات المعطلة بالمنيا

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تواصل أعمال الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة بشوارع المدينة والطرق المؤدية للقرى على مدار اليوم، ومن خلال ورديات صباحية ومسائية بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة.وأضاف رئيس المركز أنه تم إجراء عمليات صيانة دورية للكشافات وأعمدة الإنارة بنزلة حسين بالطريق العام بداية من قرية نزلة حسين حتى قرية نزلة عبيد وعمل الصيانة اللازمة لها وإنارة الطريق بصورة جيدة تسمح للمواطنين والسيارات والمركبات بالسير بدون أية مشاكل وتحد من وقوع الحوادث ليلا، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع أعمال الكهرباء تم تنظيم حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع حي وسط المدينة ونقلها لنقاط التجمع تمهيدا لنقلها للمقلب الوسيط.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات صيانة أعمال الكهرباء بالطرق الرئيسية والسريعة وحملات النظافة لتسهيل الحركة المرورية والحد من وقوع الحوادث وتوفير بيئة صحية للمواطنين؛ لمنع انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا.