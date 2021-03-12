محافظ الوادي يشهد حصاد محصول البطاطس بالفرافرة

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال زيارته لمركز الفرافرة، اليوم، حصاد محصول البطاطس بأحد المشروعات الاستثمارية المقامة على مساحة ١٠٠٠ فدان.وأشاد الزملوط بجودة المحصول الذي تبلغ إنتاجية الفدان منه ١٩ طنا من أجود أصناف البطاطس التي تستخدم في الصناعة، كما التقي بالعاملين بالمشروع البالغ عددهم ٦٠ عاملا.يذكر أن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول البطاطس يبلغ ٧٨ ألف فدان على مستوى المحافظة.