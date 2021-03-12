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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قنوات عرض مسلسل الاختيار 2 فى رمضان 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:10 م
الاختيار
الاختيار
منار إبراهيم
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يقدم لكم «الدستور» قنوات عرض مسلسل الاختيار 2 فى رمضان 2021، يواصل صناع مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني تصوير المشاهد على قدم وساق، سعيًا منهم للحاق بموسم رمضان المقبل، والذي يحكي عن بطولات رجال الداخلية والصعوبات التي يواجهوها أثناء حمايتهم للوطن.

قنوات عرض مسلسل الاختيار 2 فى رمضان 2021

وينتظر عشاق الأعمال الدرامية التي تسرد أحداث حقيقية مثل "الاختيار 2" عرض العمل خلال شهر رمضان المقبل، مما جعلهم يبحثون عن القنوات العارضة له ليحجزروا أماكنهم أمام الشاشة لمشاهدته من الحلقة الأولى، وأعلنت شبكة قنوات on عن عرض المسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم على أن يعرض أيضًا على شاشة قناة on دراما.

أحداث مسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021

ويسرد مسلسل الاختيار 2 الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي عن أحداث واقعية حدثت بالفعل، وتدور أحداثه حول قصة كفاح رجال الشرطة المصرية من بطولات وتضحيات في سبيل أمن وأمان الوطن، وتضحياتهم بأروحاهم من أجل الحفاظ على أرواح الشعب المصري وجمهورية مصر العربية.

أبطال مسلسل الاختيار الجزء الأول

ويتولى إخراج مسلسل الاختيار 2 المخرج بيتر ميمي الذي أخرج الجزء الأول منه والذي حكى عن تجسيد بطولات رجال الكتيبة 103 الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017 عقب هجوم إرهابي، إضافة إلى مسيرة حياة الإرهابي هشام عشماوي وخيانته للجيش المصري حتى أن نال عقابه بمعاقبته بالإعدام شنقا، وسلط الضوء على الشهيد أحمد المنس، وخاض بطولة الجزء الأول الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد العوضي ونخبة من نجوم الفن إضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين ظهرو كضيوف شرف.

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فريق عمل الجزء الثاني من الاختيار في رمضان 2021

أما الجزء الثاني من العمل والمقرر عرضه في رمضان 2021 المقبل فيشارك في بطولته كلا من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي إضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم الفن، على أن يظهر الفنان أحمد العوضي في هذا الجزء أيضًا بشخصية عشماوي ولكن كضيف شرف وهو من إخراج بيتر ميمي الذي يستمر في تصوير مشاهد وأحداث العمل في مناطق متفرقة بين القاهرة والجيزة، حيث صور بعض المشاهد في منطقة نزلة السمان بالجيزة وكرداسة ومدينة الإنتاج الإعلامي وبعض شوارع القاهرة الكبرى، والعمل من انتاج شركة سينرجي.

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