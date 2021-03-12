قنوات عرض مسلسل الاختيار 2 فى رمضان 2021

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فريق عمل الجزء الثاني من الاختيار في رمضان 2021

أما الجزء الثاني من العمل والمقرر عرضه في رمضان 2021 المقبل فيشارك في بطولته كلا من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي إضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم الفن، على أن يظهر الفنان أحمد العوضي في هذا الجزء أيضًا بشخصية عشماوي ولكن كضيف شرف وهو من إخراج بيتر ميمي الذي يستمر في تصوير مشاهد وأحداث العمل في مناطق متفرقة بين القاهرة والجيزة، حيث صور بعض المشاهد في منطقة نزلة السمان بالجيزة وكرداسة ومدينة الإنتاج الإعلامي وبعض شوارع القاهرة الكبرى، والعمل من انتاج شركة سينرجي.