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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التخطيط» تكرم منسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:13 م
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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كرمت جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي، اليوم، عاطف إبراهيم مصطفى مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومنسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم منسقي المحافظات والجامعات المصرية المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، تحت عنوان «سفراء التميز» بحضور المهندس خالد مصطفى المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

من جانبه، هنأ الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، منسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة بهذا التكريم، موجهًا الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا الملف، والذين استطاعوا بجهدهم الوافر تصعيد ‏موقع بوابة الجامعة الإلكترونية للمرحلة النهائية للتقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي عن جائزة «المواقع الإلكترونية» على مستوى الجامعات والجهات الحكومية.

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