جابر طايع يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية

استقبل الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وخالد محمد سعيد الفنجاتي، وعبد الله سهيل حميد العيلي، بمطار القاهرة الدولي، اليوم، لمشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ31.وتعقد وزارة الأوقاف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي السبت والأحد 13، 14 مارس الجاري، بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين.