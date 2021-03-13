راقصة تلتقط «فوتوسيشن» على أسوار «قايتباي».. ومدير القلعة يرد

نشرت راقصة روسية تدعى «ديانا» صورا لها من جلسة تصوير في قلعة قايتاي الأثرية بالإسكندرية.وفي السياق، قال الدكتور عمرو الشحات مدير عام قلعة قايتباي: «عندما دخلت الراقصة الروسية لم يكن أحد يعرفها، ودخلت أثناء تواجد ضابط الشرطة الموجود على البوابة الرئيسية ومفتش آثار تابع لقطاع الوجه البحري، وبدأت في التصوير والتقاط الصور بالأوضاع التي رغبت في الظهور بها وقامت بالجلوس على المدافع الموجودة في صحن القلعة وتصوير السيشن».وأكد «الشحات» أنه فور تحديد هوية الراقصة الروسية ديانا، تم منعها من استكمال جلسة التصوير، ومطالبتها بالخروج خارج أسوار القلعة، خاصة وأنها لم تحمل معها كاميرا، وإنما التصوير كان بالهاتف المحمول، مشيرًا الى أن ما لفت انتباهه هو ملابسها وأوضاع التصوير فتم منعها على الفور، وعندما خرجت خارج أسوار القلعة قالت لهم نصًا:«أنا أهو بره القلعة واللي عايز يعمل معايا حاجة يوريني».وأكد أنه حرر مذكرة رسمية بالواقعة وأخطر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالواقعة لاتخاذ اللازم.