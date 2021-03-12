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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ناهد عفيفي تبدأ تصوير مشاهدها في «حرب أهلية»

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:07 م
ناهد عفيفي
ناهد عفيفي
حسن أمين
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بدأت الممثلة الشابة ناهد عفيفي في تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب أهلية"، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

تدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي، وبه نوع من الدراما المثيرة والمشوقة، وتقوم ناهد عفيفي في المسلسل بدور سكرتيرة باسل خياط.

من جانبها، أعربت ناهد عفيفي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل كبير وهو مسلسل "حرب أهلية"، وقالت: شرف كبير لي أني أعمل تحت قيادة مخرج كبير وعظيم وهو المخرج سامح عبدالعزيز.

يعتبر مسلسل "حرب أهلية" هو رابع عمل يجمع بين ناهد عفيفي وشركة العدل جروب بعد مسلسل "حارة اليهود" و"الخروج" و"لأعلى سعر".

الجدير بالذكر، أن ناهد عفيفي شاركت في مجموعة من المسلسلات، منها: الزيبق وأفراح القبة والخروج ولأعلى سعر، ومجموعة أخرى من الأعمال في السينما والتليفزيون.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة، وبسنت صيام وكوكبة من النجوم.. من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجي تامر مرسي والعدل جروب جمال العدل.

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