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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: إعطاء 3.49 مليون جرعة من لقاح كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:17 م
لقاح كورنا
لقاح كورنا
وكالات
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بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تلقيح الأشخاص بها في المكسيك حتى الآن 49ر3 مليون جرعة، حسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ122 ألفا و77 جرعة يوميا، وعلى أساس هذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر أربعة أعوام وثلاثة أشهر لتطعيم 75 فى المئة من السكان، وبدأت حملة التطعيم في البلاد قبل نحو 12 أسبوعا في البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المكسيك 15ر2 مليون إصابة، و193 ألفا و152 حالة وفاة.. ومضى حاليا عام وأسبوعان على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسائل تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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