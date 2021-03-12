اقتصاد كندا يضيف 259 ألف وظيفة في فبراير متجاوزًا التوقعات

عاد سوق العمل الكندي للحياة من جديد في فبراير، بعد أن بدأت السلطات في رفع الإغلاق العام.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، نقلا عن مكتب كندا للإحصاءات في أوتاوا أن اقتصاد البلاد أضاف 259 ألفا و200 وظيفة، وهو أكبر بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين كانوا يتوقعون زيادة بواقع 75 ألف وظيفة.وهذا أول شهر من مكاسب الوظائف منذ نوفمبر، عندما تم تطبيق مجموعة جديدة من الإجراءات، للحد من الموجة الثانية من حالات الإصابة بمرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا.وتراجع معدل البطالة إلى 2ر8 بالمئة في فبراير، وهو الأدنى منذ بداية الجائحة، منخفضا من 4ر9 بالمئة في يناير.. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ المعدل 2ر9 بالمئة.وقالت بلومبرج إن تقرير اليوم الجمعة، الذي جاء أفضل من التوقعات، سيخفف من المخاوف المنتشرة في سوق العمل جراء الجائحة، ويغذي التكهنات بأن بنك كندا المركزي سيبدأ قريبا تشديد السياسة النقدية التي تم تيسيرها بشكل بالغ للغاية.