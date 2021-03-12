رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اقتصاد كندا يضيف 259 ألف وظيفة في فبراير متجاوزًا التوقعات

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:20 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عاد سوق العمل الكندي للحياة من جديد في فبراير، بعد أن بدأت السلطات في رفع الإغلاق العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، نقلا عن مكتب كندا للإحصاءات في أوتاوا أن اقتصاد البلاد أضاف 259 ألفا و200 وظيفة، وهو أكبر بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين كانوا يتوقعون زيادة بواقع 75 ألف وظيفة.

وهذا أول شهر من مكاسب الوظائف منذ نوفمبر، عندما تم تطبيق مجموعة جديدة من الإجراءات، للحد من الموجة الثانية من حالات الإصابة بمرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وتراجع معدل البطالة إلى 2ر8 بالمئة في فبراير، وهو الأدنى منذ بداية الجائحة، منخفضا من 4ر9 بالمئة في يناير.. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ المعدل 2ر9 بالمئة.

وقالت بلومبرج إن تقرير اليوم الجمعة، الذي جاء أفضل من التوقعات، سيخفف من المخاوف المنتشرة في سوق العمل جراء الجائحة، ويغذي التكهنات بأن بنك كندا المركزي سيبدأ قريبا تشديد السياسة النقدية التي تم تيسيرها بشكل بالغ للغاية.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الآباء المؤسسين لـ الدوري المصري
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
المزيد

الثقافة

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»