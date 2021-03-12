العراق: وفاة 25 وإصابة 4622 بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أنها سجلت 25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و696 حالة وفاة في أرجاء البلاد.وأوضحت إحصائية يومية للوزارة أنها رصدت 4622 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 750 ألفاو 264 إصابة فيما سجلت معدلات الشفاء 3397 حالة، ليصعد الإجمالي إلى 677 ألفا و742 حالة.