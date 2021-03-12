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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

دراسة: الأسبرين يحمي من الإصابة بكورونا بنسبة 29%

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:04 م
الأسبرين
الأسبرين
سارة الشلقاني - إسلام جمال
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توصلت دراسة إسرائيلية حديثة إلى أن تناول حبوب الأسبرين الشائعة يساعد في الحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقالت الدراسة إنه في الغالب يتم وصف الأسبرين كدواء شائع وررخيص وآمن للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى كونه مسكنا للألم يمكن تناوله دون وصفة طبية.

وشملت الدراسة أكثر من 10 آلاف شخص تم إصابتهم بعدوى كورونا في الفترة ما بين فبراير ويونيو 2020، وأوضحت أن تناول قرص واحد من الأسبرين (75 ملج)، في اليوم، أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالفيروس بنسبة 29%.

وقال مؤلفو الدراسة: "لا يزال من غير المعروف كيف يمكن للأسبرين أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا، لكن نعتقد أن خصائصه المضادة للفيروسات تأتي من القدرة على تغيير كيفية استجابة جهاز المناعة لمسببات الأمراض".

وتم تحليل بيانات المرضى، وكانت نسبة الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أقل بين الأشخاص المصابين بكوفيد- 19، مقارنةً بأولئك الذين كانت نتائج اختبارهم سلبية، إذ يتناول 73 شخصًا ثبتت إصابتهم الأسبرين، ما يمثل واحدًا من بين كل تسع حالات إيجابية العدوى.

وأشارت الدراسة إلى أن 16% من الأشخاص– أي واحد من بين كل ستة أفراد تقريبًا– ممن كانت مسحة كورونا لديهم سلبية، كانوا يتناولون الأسبرين.

وتابعت: "متوسط عمر الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أكبر من 14 عامًا، وكانوا يعانون من زيادة الوزن ولكن ليس السمنة، على عكس المجموعة التي لم تتناول الأسبرين، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والانسداد الرئوي المزمن".

ووجد الباحثون أنه في حين أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فإنهم يتعافون بشكل أسرع أيضًا إذا أصيبوا بكوفيد- 19، موضحين: "ينخفض متوسط الوقت بين أول اختبار إيجابي للمريض واختباره السلبي الثاني من 21.9 يومًا إلى 19.8 يومًا عند استخدام الأسبرين يوميًا، ومن ثم فاستخدام الأسبرين مرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة".

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