رفع 180 طن مخلفات بصفط الخمار فى المنيا

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 180 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة وإزالة نقطة تجمع قمامة عشوائية بقرية صفط الخمار وبناء سور حول قطعة أرض أملاك دولة، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة والارتقاء بها للحفاظ على سلامة المواطنين وإلغاء جميع نقاط التجمع العشوائية بالقرى والأحياء للارتقاء بمستوى المنظومة.وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار إنه تم إلغاء نقطة تجمع عشوائية بمنطقة السلخانة بصفط الخمار وبناء سور على المنطقة حفاظا على أملاك الدولة، مؤكدا على مواصلة العمل للحفاظ على سلامة المواطنين وإلغاء جميع نقاط التجمع العشوائية بالقرية والتوابع، مضيفا أنه وبالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بمدينة المنيا ولليوم الثانى على التوالى استمرت أعمال الحملة المكثفة بالقرية والتوابع.وأضافت رباب ممدوح مسئول المخلفات الصلبة أنه تم رفع ما يقرب من 180 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، بمعدات الحملة الميكانيكية والقرية، مؤكدة استمرار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى والأحياء من خلال تقديم الدعم لها.وأضاف حسن عبدالغنى مدير الحملة الميكانيكية أن الحملة الميكانيكية لا تألو جهدا فى تقديم الدعم الكامل لرفع كفاءة منظومة النظافة ودعمها بالمعدات لتنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، لتوفير جو صحى خالٍ من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.