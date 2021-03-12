رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 180 طن مخلفات بصفط الخمار فى المنيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:56 م
رفع 180 طن مخلفات
رفع 180 طن مخلفات بصفط الخمار
المنيا ـ على حسين
طباعة
رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 180 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة وإزالة نقطة تجمع قمامة عشوائية بقرية صفط الخمار وبناء سور حول قطعة أرض أملاك دولة، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة والارتقاء بها للحفاظ على سلامة المواطنين وإلغاء جميع نقاط التجمع العشوائية بالقرى والأحياء للارتقاء بمستوى المنظومة.

وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار إنه تم إلغاء نقطة تجمع عشوائية بمنطقة السلخانة بصفط الخمار وبناء سور على المنطقة حفاظا على أملاك الدولة، مؤكدا على مواصلة العمل للحفاظ على سلامة المواطنين وإلغاء جميع نقاط التجمع العشوائية بالقرية والتوابع، مضيفا أنه وبالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بمدينة المنيا ولليوم الثانى على التوالى استمرت أعمال الحملة المكثفة بالقرية والتوابع.

وأضافت رباب ممدوح مسئول المخلفات الصلبة أنه تم رفع ما يقرب من 180 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، بمعدات الحملة الميكانيكية والقرية، مؤكدة استمرار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى والأحياء من خلال تقديم الدعم لها.

وأضاف حسن عبدالغنى مدير الحملة الميكانيكية أن الحملة الميكانيكية لا تألو جهدا فى تقديم الدعم الكامل لرفع كفاءة منظومة النظافة ودعمها بالمعدات لتنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، لتوفير جو صحى خالٍ من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«أحاديث مُرسَلة».. مصر ترد بحسم على بيان بعض دول «مجلس حقوق الإنسان»

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»